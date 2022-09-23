Нью-Дели, , 09:44 — REGNUM Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) договорились уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и мирно разрешать любые разногласия. Такая договорённость была достигнута по итогам встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД Индии 22 сентября.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию ситуации на [территории б. УССР]», — отмечается в заявлении.

Кроме того, министры также «подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН». Также стороны отвергли двойные стандарты в противодействии терроризму и экстремизму и призвали к скорейшей доработке и принятию всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.

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Министры также обсудили глобальные и региональные вопросы ООН в области политики, безопасности, экономики, финансов и устойчивого развития, а также деятельность внутри БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 20 сентября. Главным событием станет неделя высокого уровня, которая пройдёт с 20 по 26 сентября, участие в которой примут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. На полях пройдут десятки двусторонних и многосторонних встреч.