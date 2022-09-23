Ереван, 23 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Утром 23 сентября азербайджанские Вооружённые силы (ВС) произвели обстрел позиций армянских военных на восточной части границы между двумя республиками. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«23 сентября около 07:40 (06:40 мск — ред.) подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что военные Армении подавили ответными действиями огонь противника и отмечается, что в результате инцидента нет потерь со стороны армянских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.