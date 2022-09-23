Городовиковский район, Калмыкия, , 09:42 — REGNUM В Калмыкии лейтенант полиции Василий Цонхлаев спас тонущую девушку и до прибытия бригады скорой помощи оказал пострадавшей первую медицинскую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Инцидент случился днём 16 сентября на территории городского пруда в Городовиковске. Сотрудник отделения уголовного розыска МО МВД России «Городовиковский» получил сообщение о ЧП на воде и в составе наряда полиции прибыл к месту происшествия. Сотрудник правоохранительных органов вытащил из воды пострадавшую. Она находилась в бессознательном состоянии. После оказания первой медицинской помощи девушка пришла в сознание.

Затем пострадавшую передали бригаде прибывших медиков. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.