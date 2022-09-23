Грозный, , 09:42 — REGNUM Россия в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР противостоит по сути блоку НАТО. При этом руководство спецоперацией не применяет основные силы и средства, что вызывает недоумение у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он считает, если хотя бы часть оружия и техники была применена, цель операции была бы выполнена.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели», — выразил свое мнение глава Чечни.

Он также подчеркнул, что задача всех подчиненных выполнять приказы руководства, не обсуждая, потому что интересы государства являются первоочередными.