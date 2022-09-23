Москва, 23 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Сегодня, 23 сентября, президент России Владимир Путин поздравил директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, академика РАН Сергея Готье с 75-летием, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что многолетнее служение Готье науке, большой личный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения достойны глубокого уважения

«Вы учёный с мировым именем, талантливый врач, посвятивший себя трансплантологии — одному из самых перспективных и высокотехнологичных направлений современной медицины», — отметил Пути и пожелал Готье успехов в работе.

ИА REGNUM ранее сообщало, пересадку сердца впервые выполнили в волжском филиале федерального центра трансплантологии в Волгоградской области.

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