Нью-Йорк, США, 23 сентября 2022, 09:39 — REGNUM Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Также страны БРИКС обязались бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное передвижение террористов, сети финансирования терроризма и убежища. Терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой, отмечается в заявлении.
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