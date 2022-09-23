Нью-Йорк, США, , 09:39 — REGNUM Главы МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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«Министры выразили решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях, когда бы, где бы и кем бы он ни совершался. Они признали угрозу, исходящую от терроризма, экстремизма и радикализации», — говорится в заявлении.

Также страны БРИКС обязались бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничное передвижение террористов, сети финансирования терроризма и убежища. Терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой, отмечается в заявлении.

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