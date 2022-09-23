Владивосток, , 09:37 — REGNUM Военный комиссар Приморского края Николай Тригубко назвал количество запланированных к частичной мобилизации приморцев — более 7,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам военкома, за сутки оповещение 22,7 тыс. человек. Повестки вручили почти 3,8 тыс. На пункты сбора в комиссариаты в муниципальных образованиях прибыло более 1,1 тыс. приморцев.

«Начинаем комплектование с 23 сентября и должны завершить его в субботу. В целом работа организована. Развернуты участки размещения, пункты сбора. Выделен транспорт для доставки повесток в отдаленные районы», — добавил Николай Тригубко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 150 чиновников получили повестки в военкомат — мобилизация касается сотрудников самых разных отраслей.