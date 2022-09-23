Якутск, , 10:12 — REGNUM Враг стоит на пороге и действительно угрожает целостности России. Об этом заявил председатель республиканской общественной спортивной организации «Славутич», президент Федерации самбо Якутии, член Общественной палаты республики Вячеслав Литавин.

Военный билет (мобилизация) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Общественник назвал призыв военнослужащих из запаса необходимой и своевременной мерой, а тех, кто сейчас находится в призывных пунктах — настоящими героями, которые сегодня нужны Родине как никогда.

«И наше более старшее по возрасту поколение тоже готово при необходимости встать в строй. Мы готовы помогать нашим защитникам в тылу под девизом: «Всё для фронта! Всё для победы!». Полностью поддерживаю решение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизацию для обеспечения нашей независимости и свободы. Мы гордимся нашими ребятами, которые встают на защиту Отечества и уверены, что они оправдают все наши надежды», — цитирует Вячеслава Литавина ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пытаются понять, почему там много граждан призвали из республики. При этом люди уверены, что якутяне — отличные бойцы, и смогут достойно защищать Родину.