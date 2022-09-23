Якутск, 23 сентября 2022, 10:12 — REGNUM Враг стоит на пороге и действительно угрожает целостности России. Об этом заявил председатель республиканской общественной спортивной организации «Славутич», президент Федерации самбо Якутии, член Общественной палаты республики Вячеслав Литавин.
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Общественник назвал призыв военнослужащих из запаса необходимой и своевременной мерой, а тех, кто сейчас находится в призывных пунктах — настоящими героями, которые сегодня нужны Родине как никогда.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пытаются понять, почему там много граждан призвали из республики. При этом люди уверены, что якутяне — отличные бойцы, и смогут достойно защищать Родину.