Пермь, , 09:37 — REGNUM Правительство Пермского края окажет военкоматам всю необходимую помощь с проведением частичной мобилизации. Об этом заявил краевой министр территориальной безопасности Виктор Батмазов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление чиновник сделал на инструкторско-методических сборах с руководителями призывных комиссий региона и главами органов местного самоуправления. Используя политическую карту мира, он рассказал о необходимости мобилизации, о целях, ходе и прогнозах специальной военной операции, и обратил внимание на важные моменты в политической жизни России.

«Правительство Пермского края окажет всю необходимую поддержку военкоматам по выполнению мобилизационных задач, поставленных региону президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Она необходима для повышения эффективности специальной военной операции.