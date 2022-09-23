Париж, , 09:37 — REGNUM Действия президента России Владимира Путина на территории б. УССР не может объяснить его французский коллега Эммануэль Макрон. Он заявил об этом 23 сентября в интервью американской телекомпании CNN.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — сказал он в ответ на просьбу пояснить мотивы российского лидера в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал мир «оказать максимальное давление» на президента Российской Федерации Владимира Путина.