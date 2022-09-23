Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ростовской области развёрнута работа кол-центров для участников референдумов о воссоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«По вопросам, касающимся участия в референдумах, можно обращаться по телефонам кол-центра зарубежных избирательных комиссий по референдумам в Ростовской области», — уточняется в сообщении.

Номера телефонов «горячей линии»: 8(863) 240-33-42, 8(863) 240-58-21, 8(863) 240-15-40.

ИА REGNUM сообщало, что голосование в Ростовской области будет проходить с 23 по 27 сентября на территории пунктов временного размещения, а также на 135 стационарных участках.