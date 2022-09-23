Уфа, , 09:49 — REGNUM Жители освобожденных территорий б. УССР смогут в Башкирии проголосовать по вопросу вхождения Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии Башкирии.

Голосование в Кузбассе Администрация правительства Кемеровской области

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Сообщается, что в Башкирии организованы избирательные участки для проживающих за пределами этих регионов.

Отмечается, что голосование будет проходить в следующие сроки:

с 23 по 26 сентября 2022 года — для групп избирателей вне помещения для голосования по Башкирии.

27 сентября 2022 года — в помещениях для голосования в городах Стерлитамак и Уфа.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы по вопросу вхождения этих регионов в состав Российской Федерации.