Ереван, , 15:58 — REGNUM Как 100 лет, так и сейчас, Армения не может доверять обещаниям США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг США

«Если кто-то в Армении посчитал, что США как-то будут помогать Армении решать её вопросы, то ему просто надо выучить историю. После Первой Мировой войны США фактически получили от держав-победителей мандат на решение вопросов, связанных с Арменией. Ну и что?! Американцы ничего не сделали для Армении. Никак не остановили турецкое наступление. От Севрского договора 1920 года ничего не осталось, и Армения потеряла значительные территории. Только благодаря вмешательству Советской России она вообще сохранила своё существование. И если армяне настолько глупы, что хотят повторить этот сценарий, что ж, никто не может запретить им самоубиться. А если они всё-таки вынесли урок из своей истории, то им не нужно верить заявлениям Нэнси Пелоси», — сказал эксперт.

Напомним, что находившаяся 17−18 сентября с визитом в Ереване спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением в поддержку Армении в её конфликте с Азербайджаном.