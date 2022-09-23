Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Закавказью для экономического развития нужны мир и стабильность, поэтому Грузия заинтересована в примирении Армении и Азербайджана. Об этом заявил на Генассамблее ООН грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Мы готовы стать центром диалога, чтобы установились столь важные в нашем регионе мир и стабильность. С этой целью Грузия способствует мирной инициативе соседства», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что данный формат не противоречит другим переговорным форматам и не выступает против них. По словам премьер-министра, Грузия просто хочет стать «честным посредником» в нормализации региональных отношений.

Напомним, в июне на территории Грузии представители Баку и Еревана обменяли армянских пленных на карты минных полей, установленных на Территориях нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. В июле в Тбилиси прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении обвинили Азербайджан в новых обстрелах на границе