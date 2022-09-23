Якутск, , 09:53 — REGNUM В Якутии пытаются понять, почему там много граждан призвали по частичной мобилизации из республики. При этом люди уверены, что якутяне — отличные бойцы, и смогут достойно защищать Родину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Возможно у нас много отслуживших, а главное здоровых, в отличие от других регионов, где очень много больных. А также то, что высок процент, отслуживших в элитных спецвойсках», — предположил пользователь телеграм-канал «Сангар 1964».

«Думаю, что у нас мало промышленных и стратегических объектов и потому такой процент мобилизации. Нет заводов, жд, оборонзаказа и т.д. Надо бы все предприятия в условиях севера и Арктики прировнять к стратегическим. Тоже упущение наших же депутатов, при выборке не учитывались экстремальные условия жизни», — также высказывается мнение в соцсетях.

«Наши мужчины, почти все охотники, (тихо ходят, читают след). Будем надеяться, что это им поможет остаться живыми и невредимыми», — считает Мила Саха.

«Все математиками стали неожиданно. 0,9%, 2%, 1,8%. Это не цифры, это люди, которые героически встали на защиту Родины. История Великой Отечественной войны показала, что саха воюют отважно, не зря столько героев было. Да, якуты лучшие охотники в мире, кому как не им быть лучшими войнами? И никто на фронте не будет высчитывать, каких национальностей будет больше. Парни будут воевать плечом к плечу, брат за брата, за свой дом, за свою семью и за своих героических дедов!» — уверена Евгения.

Как сообщало ИА REGNUM, представляющая Якутию в Государственной Думе РФ Сардана Авксентьева попыталась разобраться, почему из Якутии призвали больше военнослужащих запаса, чем из других регионов. Ссылаясь на газету «Ведомости», парламентарий подсчитала, что из Якутии призовут 1,66% мужчин, из Калмыкии — 1,415, из Новосибирской области — 0,27%, из Курской — 0,9%.