Калуга, 23 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Калужской области под угрозой увольнения с работы сегодня находятся 7856 человек. Большая часть из них, 7437 человек или 94,7%, — это жители Калуги. В Людиновском районе безработица грозит 187 человекам, в Обнинске — 124 человека также могут лишиться работы. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию министерства труда и социальной защиты региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

По оперативным данным, численность безработных в Калужской области на 6 сентября составляла 2609 человек. В 2021 году было 3081 человек. При этом областная база вакансий насчитывала на 31 августа 13 721 рабочее место. Статус безработного за восемь месяцев в Калужской области получили 4835 человек. Это 84% от уровня 2021 года. Нашли работу при содействии службы занятости 6393 человека, в том числе 2344 человека из числа безработных.

По данным результатов обследования рабочей силы, безработные, имевшие высшее образование, составили 14,8%, среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена — 17,4%, среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) — 30,3%, среднее общее образование — 26,5%, основное общее — 11%. Средний возраст лиц, классифицированных как безработные, составил порядка 51,9 лет.

«Между тем, наибольшую потребность работодатели региона сегодня испытывают в водителях, швеях, медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах, врачах, инженерах, учителях и полицейских», — отметили в профильном ведомстве.