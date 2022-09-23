Белгород, , 09:35 — REGNUM Меры социальной поддержки семей резервистов разрабатывают власти Белгородской области. Об этом в утреннем обращении к жителям 23 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

По словам главы региона, некоторые предприятия уже приняли решение о сохранении заработной платы призванным резервистам, деньги смогут получить родственники.

«Семью никто бросать не будет. Со стороны бюджета, со стороны органов государственной и муниципальной власти предпримем дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются дома, и остаются зачастую в не самой простой материальной ситуации. Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объём помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы», — подчеркнул губернатор.

В регионе открывается горячая линия «122», все вопросы постараются решить в индивидуальном подходе. Вячеслав Гладков пообещал в ближайшее время приехать в места формирования резервистов, узнать — какая помощь требуется мобилизованным гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки семей резервистов разрабатывают не только региональные, но и федеральные власти. В их числе — кредитные каникулы, трудовые гарантии и другие.