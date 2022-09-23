Белгород, 23 сентября 2022, 09:35 — REGNUM Меры социальной поддержки семей резервистов разрабатывают власти Белгородской области. Об этом в утреннем обращении к жителям 23 сентября сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, некоторые предприятия уже приняли решение о сохранении заработной платы призванным резервистам, деньги смогут получить родственники.
В регионе открывается горячая линия «122», все вопросы постараются решить в индивидуальном подходе. Вячеслав Гладков пообещал в ближайшее время приехать в места формирования резервистов, узнать — какая помощь требуется мобилизованным гражданам.
Как сообщало ИА REGNUM, меры поддержки семей резервистов разрабатывают не только региональные, но и федеральные власти. В их числе — кредитные каникулы, трудовые гарантии и другие.