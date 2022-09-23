Москва, , 09:41 — REGNUM Кризис на территории б. УССР обсудили глава российского МИД Сергей Лавров и главы МИД контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) в ходе переговоров на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в опубликованном 23 сентября сообщении МИД.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава российской дипломатии подробно рассказал коллегам о генезисе кризиса, запущенного в 2014 году госпереворотом в Киеве, который поддержали ряд западных стран, а также о ситуации в б. УССР в контексте военной спецоперации России.

«С российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу, которая была подтверждена в ходе очередного заседания совета министров иностранных дел стран — членов ЛАГ в Каире 6 сентября», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил о сильнейшем давлении на арабские страны со стороны Запада. Они не поддались на требования встать на сторону Запада в конфликте между Москвой и Киевом.

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