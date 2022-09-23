Симферополь, 23 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Первые мобилизованные военнослужащие запаса отправлены из Симферополя на переподготовку в воинские части Севастополя утром 23 сентября. Об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сегодня в Симферополе встретился с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходить переподготовка и боевое слаживание», — написал глава Крыма.

Он добавил, что намерен держать на личном контроле материальное обеспечение крымских бойцов, также помощь по всем направлениям будет оказываться и семьям. На связи с членами семей мобилизованных крымчан будут администрации муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма распорядился выплатить каждому мобилизованному жителю региона 200 тысяч рублей.