Сеул, 23 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Министерство объединения Южной Кореи призвало южнокорейские неправительственные организации воздержаться от отправки на территорию КНДР агитационных листовок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу ведомства Ли Хё Чжон.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 23 сентября в ходе брифинга.

«Правительство обеспокоено тем, что некоторые организации продолжают отправлять листовки, несмотря на неоднократные призывы властей воздерживаться от подобных действий», — отметили в министерстве.

Ли Хё Чжон отметила, что Сеул примет «решительные и суровые» меры, если Пхеньян сдержит слово и предпримет какие-то действия против тех, кто распространяет листовки с помощью воздушных шаров.

Напомним, что в августе текущего года сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон пригрозила властям Южной Кореи уничтожением за попытки распространить коронавирус.

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