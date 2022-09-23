Донецк, 23 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Киевские нацисты подвергли обстрелам город Горловка и населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:15 ВСУ выпустили по Зайцево пять снарядов из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) утром 23 сентября был обстрелян бандеровцами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.