Череповец, Вологодская область, 23 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Никита Буруянов, Максим Джиошвили и Иван Игумнов. У «Северстали» отличился форвард Адам Лишка.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 12 очков. «Северсталь» идёт на девятом месте в Западной конференции с девятью очками.

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