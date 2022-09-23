Тюмень, 23 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Председателем Тюменской областной Думы избран Фуат Сайфитдинов («Единая Россия»). Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области Фуат Сайфитдинов

«Фуат Ганеевич — опытный управленец и политик. Он уже много сделал для развития Ямала и всей Тюменской области. Отличительная черта нового спикера регионального парламента — вдумчивый профессиональный подход к законотворческой деятельности. Хорошо знаю его по совместной работе, поэтому считаю, что депутаты приняли верное решение», — прокомментировал Александр Моор выбор парламентариев.

Фуат Сайфитдинов в Тюменской областной думе являлся зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Он кандидат социологических наук, а также почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. Трижды избирался депутатом Тюменской областной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался от сердечной недостаточности на 75-м году жизни. Он занимал пост спикера регионального парламента с 1998 года по июнь 2022 года.