Нижний Новгород, , 09:28 — REGNUM Жителей Нижегородской области, которые соответствуют критериям, определенным Минобороны России согласно указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, просят прибыть 24 сентября, в субботу, в администрацию района или военный комиссариат по месту жительства с 7:00 до 23:00 мск для уточнения документов воинского учета и определения возможности или необходимости мобилизации. Об этом говорится в сообщении Призывной комиссии по проведению частичной мобилизации в Нижегородской области.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение будет приниматься, исходя из всех факторов, в том числе информации о вашем текущем трудоустройстве — с учетом информации ваших работодателей, а также с учетом ситуации в вашей семье», — подчеркнули в комиссии.

С собой резервистам необходимо иметь паспорт и военный билет при его наличии. На месте будут уточняться учетные данные и возможность участия в мобилизации.

«Возможность быть зачисленными в ряды Вооруженных Сил РФ будет не у всех», — заключили в призывной комиссии.

ИА REGNUM напоминает, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В ряды Вооружённых сил России, согласно указу главы государства, будут призваны граждане, находящиеся в запасе, имеющие военный опыт и специальность.

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