Москва, 23 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В период частичной мобилизации граждане Российской Федерации, не получившие повестку из военкомата, смогут выезжать на отдых по России или за рубеж. Об этом в своём Telegram-канале сообщила главы Ростуризма Зарина Догузова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

П о её словам, на текущий момент ограничений по поездкам как за рубеж, так и внутри России на федеральном уровне пока нет.

«Также каждый гражданин может обратиться за уточнениями в военкоматы, к которым приписаны», — пояснила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, Мобилизация не коснётся целого ряда категорий граждан, заявил представитель Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

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