Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по включению их в состав России для голосующих мечта станет реальностью. Об этом 23 сентября губернатор написал в своём Telegram-канале.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

Беглов отметил, что во время недавней поездки в ДНр получил обратную связь от жителей города-побратима Мариуполя. Люди говорили: «Мы ждали вас».

«Не сомневаюсь, какими будут итоги голосования. Уверен, уже в ближайшие дни мечта людей о единении с Россией станет реальностью», — считает Беглов.

Отметим, что сегодня стартовал первый день голосования на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Завершится референдум 27 сентября. В Петербурге будут работать пять пунктов для голосования, на которых смогут проголосовать беженцы из указанных регионов.

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