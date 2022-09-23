Лиски, Воронежская область, 23 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Все массовые мероприятия отменены в Лискинском районе Воронежской области, о решении 22 сентября сообщил в соцсетях глава администрации района Игорь Кирнос.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он пояснил, что решение принято по итогам заседания антитеррористической комисси и будет действовать до особого распоряжения.

«Понимаю, что такое решение некоторым может прийтись не по душе, однако напомню, что в нынешнее время приоритетной задачей для всех нас является консолидация общества, сплоченность и единство. Только тогда нам не страшен никакой враг, только в этом случае народ России был и останется непобедимым», — написал глава администрации Лискинского района.

Отметим, что ранее решение об отмене массовых мероприятий приняли и в Павловском районе Воронежской области. В Воронеже 17 сентября отменили мероприятия ко Дню города.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.