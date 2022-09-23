Вашингтон, 23 сентября 2022, 09:25 — REGNUM Киевский режим срочно просит западные страны поставить ему современные танки, однако Запад не торопиться направлять технику. Об этом сообщает издание Politico.

Leopard II
Leopard II
U.S. Army Europe

«Танки американского производства М-1 Abrams и немецкого производства Leopard могли бы помочь киевским [боевикам] захватить и удерживать больше территории, чем старые танки советской эпохи, которые они эксплуатируют в настоящее время», — отмечается в публикации.

Танки заняли первое место в списке пожеланий Киева, пишут авторы статьи. При этом запрос приобрёл новую актуальность на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизацией.

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«Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — цитирует Politico американских чиновников.

Ранее по теме: Минобороны России: попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики совершают попытки контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях с августа. Однако все они безрезультатные. Так, 18 сентября в Минобороны России сообщили, что на николаево-криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в Херсонской области. по данным ведомства, подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.