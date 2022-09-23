Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Киевский режим срочно просит западные страны поставить ему современные танки, однако Запад не торопиться направлять технику. Об этом сообщает издание Politico.

Leopard II U.S. Army Europe

«Танки американского производства М-1 Abrams и немецкого производства Leopard могли бы помочь киевским [боевикам] захватить и удерживать больше территории, чем старые танки советской эпохи, которые они эксплуатируют в настоящее время», — отмечается в публикации.

Танки заняли первое место в списке пожеланий Киева, пишут авторы статьи. При этом запрос приобрёл новую актуальность на фоне объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизацией.

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«Но высшие представители национальной безопасности в обеих странах медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — цитирует Politico американских чиновников.

Ранее по теме: Минобороны России: попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики совершают попытки контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях с августа. Однако все они безрезультатные. Так, 18 сентября в Минобороны России сообщили, что на николаево-криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в Херсонской области. по данным ведомства, подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.