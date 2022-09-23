Париж, , 09:24 — REGNUM Пресс-секретарь посла России во Франции выразил разочарование тем, что Франция поддерживает киевский режим, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция всегда была большим другом России, и мы очень разочарованы позицией Франции», — заявил представитель посольства России во Франции.

По словам представителя посольства России во Франции, государство «оставляет дверь открытой для диалога, но в то же время поставляет оружие Киеву». Пресс-секретарь надеется, «что однажды Франция сможет сыграть свою роль в политическом решении».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для возвращения Москвы и Киева к переговорному процессу Франция должна сделать всё.

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