Кемерово, , 09:25 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину было непросто принять решение о начале спецоперации. Такое мнение высказала ветеран труда из Кузбасса Ираида Шкурская.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я за Путина, за то, что он такую выбрал политику — поддержать Донбасс, — подчеркнула Шкурская. — Конечно, президенту было непросто принять такое решение, но он принял его, чтобы люди там не страдали, ведь восемь лет они держат оборону, там живут и дети, и старики. Мы верим в Победу наших солдат».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что после завершения спецоперации под трибуналом окажутся представители киевского режима, а не российские власти.

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