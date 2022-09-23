Минск, , 09:24 — REGNUM Минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Игроки минского «Динамо» Иван Шилов © ИА REGNUM

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Владимир Алистров, Райан Спунер и Седрик Пакетт. У ЦСКА отличился защитник Ярослав Дыбленко.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 13 очков. ЦСКА идёт на шестом месте в Западной конференции с 11 очками.

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