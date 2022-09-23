Луганск, 23 сентября 2022, 09:24 — REGNUM С призывом к жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) прийти на референдум по вопросу о воссоединении с Россией и отдать свои голоса за светлое будущее ЛНР обратился в ходе церемонии открытия голосования глава республики Леонид Пасечник. Видеозапись его выступления 23 сентября приводит телеканал RT в своём телеграм-канале.
При этом отмечается, что во время церемонии после гимна ЛНР сразу прозвучал государственный гимн России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей.