Луганск, 23 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. С призывом к жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) прийти на референдум по вопросу о воссоединении с Россией и отдать свои голоса за светлое будущее ЛНР обратился в ходе церемонии открытия голосования глава республики Леонид Пасечник. Видеозапись его выступления 23 сентября приводит телеканал RT в своём телеграм-канале.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

Сегодня первый день события, к которому мы с вами шли долгие и тяжёлые восемь лет. Нас запугивали, нас пытались утопить в крови, нам отключали свет, воду, газ, нас оставляли без еды и средств к существованию. Нас пытались сломать и поставить на колени.

Однако на этот раз [киев ские ] фашисты просчитались, потому что Донбасс, как неотъемлемую часть русского мира, невозможно поставить на колени. И мы с вами доказали это.

Леонид Пасечник Сегодня нам остаётся сделать один шаг, и я призываю всех жителей ЛНР сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать свои голоса за наше светлое будущее.

При этом отмечается, что во время церемонии после гимна ЛНР сразу прозвучал государственный гимн России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что референдумы по вопросу воссоединения с Россией начались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей.