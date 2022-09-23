Ярославль, , 09:40 — REGNUM В Ярославле продлили проведение аукционов на на право заключения договоров о комплексном развитии незастроенных территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановления мэрии.

Стройка Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Власти Ярославля ещё в апреле этого года объявили о проведении аукционов на комплексное развитие территорий в районе улицы Балашова в Дзержинском районе, на улице Большая Донская в Красноперекопском районе, на улицах Колышкина, Моховая и в Тверицах в Заволжском районе.

Определить победителей должны были в течение трёх месяцев. Однако в связи с отсутствием потенциальных инвесторов в июне торги продлили до шести месяцев. Теперь они продлены ещё на месяц.

Так, согласно новому постановлении мэрии, подрядчик должен определиться до 19 ноября 2022 года. В общей сложности мэрия хотела получить минимум 781 млн 260 тыс рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвесторы не захотели вкладывать почти миллиард в застройку Ярославля