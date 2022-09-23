Ярославль, 23 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославле продлили проведение аукционов на на право заключения договоров о комплексном развитии незастроенных территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановления мэрии.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Власти Ярославля ещё в апреле этого года объявили о проведении аукционов на комплексное развитие территорий в районе улицы Балашова в Дзержинском районе, на улице Большая Донская в Красноперекопском районе, на улицах Колышкина, Моховая и в Тверицах в Заволжском районе.

Определить победителей должны были в течение трёх месяцев. Однако в связи с отсутствием потенциальных инвесторов в июне торги продлили до шести месяцев. Теперь они продлены ещё на месяц.

Так, согласно новому постановлении мэрии, подрядчик должен определиться до 19 ноября 2022 года. В общей сложности мэрия хотела получить минимум 781 млн 260 тыс рублей.