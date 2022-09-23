Саратов, , 09:22 — REGNUM Для жителей Саратовской области, призванных на военную службу по мобилизации, закрепили трудовые гарантии. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

В документе говорится, что за работниками исполнительных органов Саратовской области, органов местного самоуправления, работниками государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, сохраняется место постоянной работы на время прохождения ими военной службы.

Другим работодателям также рекомендуется сохранить места за работниками, призванными по мобилизации, на время прохождения ими военной службы.

ИА REGNUM напоминает, постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан РФ подписал 22 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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