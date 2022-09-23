Вашингтон, 23 сентября 2022, 09:21 — REGNUM Власти США в каких-то моментах принимали топорные меры против пандемии коронавирусной инфекции, признал главный инфекционист страны Энтони Фаучи в данном 22 сентября интервью, сообщает New York Post.
По его словам, во многом это было связано с вмешательством политических факторов в принимаемые меры. В частности, это касалась правил ношения медицинских масок, которые на начальных этапах пандемии несколько раз менялись в США на противоположные.
По словам Фаучи, решение закрыть школы было «трудным решением», но потери в обучении, понесенные учащимися, «стоили того», чтобы сгладить кривую заболеваемости и спасти жизни.
Ранее министерство образования США подготовило отчета о том, что закрытие школ и политика дистанционного обучения привели к заметному снижению успеваемости учащихся по чтению и математике.
Фаучи добавил, что меры по закрытию школ были приняты для защиты детей во время высоких заболеваемости и смертности на большей части территории страны.