Лондон, 23 сентября 2022, 09:20 — REGNUM Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.
По данным издания, некоторые страны ЕС, в частности, Польша и страны Прибалтики, требуют принятия новых мер, направленных на предметы роскоши и сферу информационных технологий.
Кроме того, ряд стран, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, призывают ЕС исключить еще больше российских банков от системы Swift.