Лондон, 23 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным издания, некоторые страны ЕС, в частности Польша и страны Прибалтики, требуют принятия новых мер, направленных на предметы роскоши и сферу информационных технологий.

«Ожидается, что (новый пакет санкций) будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО», — пишет газета.

Кроме того, ряд стран, среди которых Польша, Латвия, Литва и Эстония, призывают ЕС отключить еще больше российских банков от системы Swift.