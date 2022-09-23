Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чувашии до 1 сентября 2027 года безвозмездно передаётся 14 нежилых помещений республиканской противопожарной службы. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя республиканского правительства Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На противопожарных учениях Василий Иванов © ИА REGNUM

Как следует из распоряжения, Главному управлению МЧС по Чувашии по договору безвозмездного передают нежилые помещения, которые являются государственной собственностью республики. Помещения отдают до 1 сентября 2027 года «для осуществления служебной деятельности» в рамках федерального закона о защите конкуренции.

Федеральному ведомству передают 14 нежилых помещений, расположенных в районных центрах десяти муниципалитетов: Аликовском, Батыревском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах.

Данные помещения ранее были закреплены на праве оперативного управления за казённым учреждением «Чувашская республиканская противопожарная служба».

Республиканской противопожарной службе совместно с минэкономразвития Чувашии поручено обеспечить передачу помещений в установленном законодательством порядке.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах до конца 2022 года планируют выставить на торги 16 объектов, в том числе здание бывшего военкомата.

Подробнее: В Чебоксарах хотят продать здание бывшего военкомата