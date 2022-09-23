Магадан, , 09:18 — REGNUM В Магадане 3 тыс. колымчан приняли участие в митинге «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей и начавшегося 23 сентября референдума по воссоединению территорий с Россией.

Митинг в Магадане Сергей Носов

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«Считаю, что это знаковое событие. Мы должны идти рука к руке, плечо к плечу, начиная от молодёжи до пенсионеров, потому что мы — единый народ. Колымчане никогда не оставались равнодушными к проблемам своих соотечественников. Поддержка — это важно для жителей России и тех, кто сейчас находится на территории, где идет специальная военная операция», — написал в своём телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 23 сентября состоялась акция в поддержку референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.