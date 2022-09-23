Тбилиси, , 09:19 — REGNUM На таможенном пункте «Казбеги» в Грузии, расположенном на границе с Россией не наблюдается роста потока пересекающих границу. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба службы доходов министерства финансов Грузии.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Отмечаем, что за последние десять дней не выявлено резкого роста/сокращения числа въезжающих и выезжающих через границу лиц», — сообщили в пресс-службе.

В минфине добавили, что пропускной пункт работает с полной нагрузкой и круглосуточно, но каких-либо помех в работе нет. В ведомстве также призвали СМИ не распространять ложные и непроверенные данные.

Стоит отметить, что ранее поступали сообщения о большой очереди, скопившейся на пограничном пропускном пункте «Верхний Ларс», который расположен возле «Казбеги» с российской стороны. По данным властей близлежащего посёлка Степанцминда (Северная Осетия), очередь из машин достигла 30 км или больше.

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