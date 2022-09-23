Салехард, , 09:19 — REGNUM На Ямале с кражами рельсов на 501 стройке можно бороться с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). С такой инициативой выступила депутат Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь («Единая Россия»).

501-я стройка. Разъезд «Глухариный». Ямал mvk. yanao.ru

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, записанное жительницей Надыма, которая 10 сентября на 95 километре от города увидела, как некие люди грузят железнодорожные рельсы на грузовик. Таким образом неизвестные расхищают исторический объект — 501-ю стройку у разъезда «Глухариный».

Местные общественники подтвердили факт хищения.

«Ездили на место, где были машины и грузили рельсы. Примерно два километра полотна нет. Есть свежие следы от грузовых и внедорожной машин, а также кострища у насыпи. Там явно резали не за один день», — сообщила надымская общественница Арина Мельникова.

Для обсуждения ситуации в Заксобрании ЯНАО провели оперативное совещание с руководством УМВД России по ЯНАО, руководителями исполнительных органов власти Ямала, представителями общественности.

«Контроль за сохранностью материальных объектов региональной истории в условиях непроходимой тундры — дело непростое. Решить вопрос помогут дополнительные облёты территории, в том числе патрулирование беспилотниками. Отдельные участки рельсов будут переданы в музеи для тематических экспозиций, такой опыт зарекомендовал себя положительно», — написала Наталия Фиголь в своём телеграм-канале.

Депутат также отметила, что совместно с правоохранителями департамент имущественных отношений и служба охраны объектов культурного наследия рассмотрят вопросы оценки ущерба, нанесённого историческому объекту.

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