Ярославль, , 09:23 — REGNUM Директор Театра юного зрителия им. В. С. Розова в Ярославле Наталия Прокина отстранена из-за некомпетентности. Об этом заявили в департаменте культуры Ярославской области.

Наталия Прокина Правительство Ярославской области

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле отстранили директора ТЮЗа. За женщину вступился коллектив театра, написавший обращение к губернатору Михаилу Евраеву. Сам он пока никак не отреагировал на это, зато отстранение Наталии Прокиной прокомментировали в региональном департаменте культуры.

«В связи с недостаточными компетенциями в реализации проекта ремонта здания ТЮЗа, учредителем театра принято решение о расторжении трудового договора с ней. Проект масштабный, являющийся одним из самых сложных не только в Ярославской области, но и в стране. Для получения средств на его реализацию подготовительная работа с министерством культуры РФ велась несколько лет. Правительство Ярославской области приняло на себя серьезную ответственность за его успешную реализацию. Эта задача требует от руководства театра компетенций, распространяющихся не только на реализацию творческих проектов и работу с труппой. Однако действия директора театра привели к затягиванию сроков исполнения работ и не освоению уже выделенных федеральных и областных средств», — пояснили в департаменте свою позицию насчёт этого вопроса.

При этом в ведомстве не отрицают, что Наталия Прокина действительно имеет огромный опыт и множество творческих заслуг, заслуживающих уважения и не подлежащих сомнению. Получается, что власти одновременно и отрицают, и не отрицают компетентность человека, проработавшего в этой должности много лет. Между тем, коллектив театра такое пояснение не устроило, скоро они обещают опубликовать очередное обращение.

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