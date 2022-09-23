Ярославль, 23 сентября 2022, 09:23 — REGNUM Директор Театра юного зрителия им. В. С. Розова в Ярославле Наталия Прокина отстранена из-за некомпетентности. Об этом заявили в департаменте культуры Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле отстранили директора ТЮЗа. За женщину вступился коллектив театра, написавший обращение к губернатору Михаилу Евраеву. Сам он пока никак не отреагировал на это, зато отстранение Наталии Прокиной прокомментировали в региональном департаменте культуры.
При этом в ведомстве не отрицают, что Наталия Прокина действительно имеет огромный опыт и множество творческих заслуг, заслуживающих уважения и не подлежащих сомнению. Получается, что власти одновременно и отрицают, и не отрицают компетентность человека, проработавшего в этой должности много лет. Между тем, коллектив театра такое пояснение не устроило, скоро они обещают опубликовать очередное обращение.
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