Директор ярославского ТЮЗа отстранена из-за некомпетентности — департамент
Ярославль, 23 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Директор Театра юного зрителя им. В. С. Розова в Ярославле Наталия Прокина отстранена из-за некомпетентности. Об этом заявили в департаменте культуры Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле отстранили директора ТЮЗа. За женщину вступился коллектив театра, написавший обращение к губернатору Михаилу Евраеву. Сам он пока никак не отреагировал на это, зато отстранение Наталии Прокиной прокомментировали в региональном департаменте культуры.
При этом в ведомстве не отрицают, что Наталия Прокина действительно имеет огромный опыт и множество творческих заслуг, заслуживающих уважения и не подлежащих сомнению. Получается, что власти одновременно и отрицают, и не отрицают компетентность человека, проработавшего в этой должности много лет. Между тем коллектив театра такое пояснение не устроило, скоро они обещают опубликовать очередное обращение.