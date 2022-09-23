Великий Новгород, 23 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Призывную комиссию по частичной мобилизации в Новгородской области возглавил губернатор региона Андрей Никитин. Об этом 22 сентября сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

В рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина в Новгородской области организовали призывную комиссию. Она уже начала свою работу.

В муниципальных районах работают комиссии по мобилизации. В регионе уже идет оповещение, сбор и отправка граждан, которые подлежат призыву.

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