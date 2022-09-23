Омск, , 09:17 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с главами городов и районов региона для первичного отчёта о ходе частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Бурков 23 сентября в своём телеграм-канале, ключевой задачей в настоящее время является организация нормального взаимодействия всех ведомств — муниципалитетов, военкоматов, УВД.

Глава региона поручил уделить особое внимание информированию населения. По его словам, люди должны получать чёткую и достоверную информацию, «а не довольствоваться слухами и домыслами».

Россия вступила в период, когда требуется участие каждого — с оружием в руках или на своём рабочем месте, подчеркнул Бурков. «Кто-то должен встать на защиту освобождённых территорий, обеспечить защиту мирного населения, кто-то — помочь с восстановлением разрушенной инфраструктуры, помощь медиков нужна раненым и пострадавшим от нацистов. В этом главная цель частичной мобилизации. Никто кроме нас или за нас это не сделает!» — пишет Александр Бурков.

Также он попросил одуматься тех, кто «ищет варианты переждать или отсидеться за границей». В качестве примера для подражания он привёл героизм советских людей во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня, как и 80 лет назад, Сибирь встаёт за станки, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, и собирает своих сыновей на фронт. Это наш долг. Мы граждане нашей страны, а не туристы», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Губернатор Омской области Александр Бурков возглавил региональную призывную комиссию.

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