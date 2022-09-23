Стаханов, ЛНР, , 09:14 — REGNUM Город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) утром 23 сентября был обстрелян бандеровцами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 23 сентября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

Уточняется, что обстрел Стаханова со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 06:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв, который прогремел рано утром в центре Мелитополя, является террористическим актом.