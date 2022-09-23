Самара, , 09:15 — REGNUM Международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» открывается в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что с 23 сентября по 2 октября на сценах городов Тольятти и Самары представят балетные спектакли, оперетту, симфонические и камерные концерты.

«В рамках фестиваля, 24 сентября, в 18:00 часов наш академический симфонический оркестр под управлением дирижера Филиппо Десси и лауреат международных конкурсов, виолончелистка Мириам Пранди выступят в Тольяттинской филармонии. А на следующий день, 25 сентября, в 19:00 часов концерт повторится на нашей сцене. В программе вечера — музыка Д. Шостаковича, Л. Даллапиккола, Ч. Айвза, Дж. Фр. Малипьеро», — сообщает пресс-служба.