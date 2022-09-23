Власти Запорожской области назвали прогремевший в Мелитополе взрыв терактом
Мелитополь, 23 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Террористическим актом является взрыв, который прогремел рано утром 23 сентября в центре Мелитополя. Об этом 23 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Совершен очередной теракт режима Зеленского. Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля», — приводит его слова РИА Новости.
Также Рогов уточнил, что в результате этого никто не пострадал и только получил повреждения дом.
При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что ориентировка на автомобиль дана правоохранителям, которые ищут его, и добавил, что, как он считает, за терактом стоят спецслужбы киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центре Мелитополя прогремел взрыв.